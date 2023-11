Joy padel, riprendono i tornei

Le attività al Joy padel sono riprese alla grande con le seconde edizioni dei tornei dedicati alle nostre chat. Joy Warrior, con Valentini al primo posto dopo la seconda tappa. Il Joy Lady Warrior vede al comando la coppia Lucentini-Sperati e il Lady Evolution che alla prima tappa vede in testa la coppia Frezza La Rosa. E' in programma il 12 novembre la seconda tappa del Lady Warrior con 24 coppie di assoluto livello. Mentre il 19 andrà in scena il Joy Warrior con 32 Coppie, la tappa sarà dedicata al nostro amico Fabrizio Colantoni che ci ha lasciato troppo presto e senza preavviso giochiamo per lui anche se avremmo voluto giocare con lui ….