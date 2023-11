Open Palavillage: a Torino un'intera settimana dedicata al padel

Dal 26 novembre al 3 dicembre gli 11 campi di ultima generazione di Palavillage sono pronti a trasformare Torino nella capitale del padel, con un evento unico in Piemonte che ha l’obiettivo di accogliere giocatori e appassionati da tutta Italia. Un vero e proprio festival del padel che porterà in città sport e intrattenimento per tutti, dagli atleti partecipanti ai semplici curiosi che, per tutta la settimana del torneo, potranno liberamente accedere a Palavillage per assistere alle partite e visitare il villaggio commerciale allestito all’interno della struttura.