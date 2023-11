Coppa delle Province Sicilia, vince il team di Palermo

Grande spettacolo e momenti di ottimo padel nel weekend appena andato in archivio per la terza edizione della Coppa delle Province in Sicilia . Il torneo è stato organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp) e ha visto sfidarsi i team di otto province dell'Isola (Enna e Caltanissetta si sono per l'occasione accorpate) rappresentate dai loro migliori giocatori suddivisi nelle varie categorie di appartenenza tra under, over, big e amatori . A vincere alla fine è stata la selezione di Palermo , che era inserita nel girone insieme a Trapani, Ragusa e Catania. Nove in tutto le categorie previste (nell'altro raggruppamento erano invece state inserite Siracusa, Messina, Caltanisetta-Enna e Agrigento).

Le parole di Piraino, capitano del team Palermo

Il team di Palermo ha vinto i primi cinque incontri: open maschile, open femminile, lady 40, misto e open maschile superiore a 500. «Ed essendo al meglio dei nove la finale si è così chiusa in anticipo - racconta il capitano della compagine palermitana, ovvero il maestro Alberto Piraino, fiduciario regionale Fitp -. Mi preme sottolineare che il livello espresso è cresciuto per tutte le province siciliane. Anche quelle che erano partite più in ritardo adesso possono competere con tutte le categorie». A mettersi in luce in questo fine settimana anche giovanissimi che promettono molto e possono imporsi anche nel panorama nazionale. «Questa - prosegue Piraino - è stata la prima edizione nella quale c’erano tanti under promettenti, tra i quali Alessandro Pirrotta e i convocati al Mondiale Juniores che si disputerà in Paraguay tra pochi giorni come Aurora Buscaino, Tea Corso, Stefano Indomenico, Gabriele Laurino e Giorgia Di Paola" (appuntamento dal 13 al 18 novembre ad Asunción, capitale della nazione sudamericana, tra i convocati per la rassegna iridata figurano anche Andrea Di Martino e Matteo Platania). Il progetto della coppa delle province, è stato portato avanti dal responsabile regionale della Fitp Adriano Sammatrice, che ha visto per primo il potenziale dell'evento. Anche questa edizione si è giocata al Seven Padel Village di Siracusa. Una struttura top che rappresenta uno dei fiori all'occhiello per l'intero padel siciliano. «La struttura è l’unica in Sicilia che può ospitare un evento di questo tipo - conclude Alberto Piraino - e per questo ringrazio il proprietario Giuseppe Terranova e sua moglie Martina per l’ospitalità. Infine un ringraziamento speciale poi va anche al comitato regionale, al presidente Giordano e al consigliere Sammatrice».