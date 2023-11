Assoluti Padel, luci su Parma: ora arriva lo show

Parma diventa l'epicentro del padel nazionale per questa settimana. Sono iniziati ieri, infatti, i Campioni Assoluti di Padel, che assegneranno il titolo di Campione d'Italia a coppie per la categoria maschile e femminile. Dopo la scorsa edizione svolta a Roma, i Campionati Assoluti tornano in Emilia-Romagna, questa volta però nella città parmense. Il Pro Green Padel Club in Strada Martinella 328 ospiterà le prime quattro giornate della manifestazione assoluta più prestigiosa a livello nazionale, mentre semifinali e finali si svolgeranno nel prossimo weekend sui dodici campi del Pro Parma Padel Club di via Ghirarduzzi. Spettacolo garantito dunque per tutti gli appassionati che accorreranno a Parma, con quasi 100 coppie iscritte che hanno l'ambizione di conquistare il titolo italiano (142 giocatori nella categoria maschile, 56 giocatrici nella femminile).