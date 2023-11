Villa Pamphili Padel Club: che successo per il Cupra Padel Tour

Per il terzo anno consecutivo, il Cupra Padel Tour ha scelto il Villa Pamphili Padel Club, rinomato circolo nel cuore della capitale, per fare da cornice al suo Master finale in cui le coppie qualificate si sono date battaglia per far proprio il titolo di campioni. Un successo sia in termini di numeri - oltre 280 i padelisti che si sono sfidati nel circolo sito in Via della Nocetta 107 - sia in termini di qualità dell’experience offerta: oltre alla possibilità di test drive e alle varie attrazioni proposte, nella tre giorni hanno calcato i campi campioni del calibro di Franco Stupaczuk, Juan Tello, Javier Garrido e Delfina Brea. A completare il quadro, noti giornalisti e campioni del nostro calcio come Esteban Cambiasso, Vincent Candela, Nicola Amoruso, Demetrio Albertini, Luca Marchegiani e Alessandro Budel. Particolarmente soddisfatto il direttore sportivo del Villa Pamphili Padel Club: “È un onore per noi ospitare nella nostra struttura campioni di questo calibro - ha dichiarato Francesco Ferro - è stato un evento incredibile, preparato con mesi di anticipo per offrire agli atleti e agli spettatori il massimo del comfort”.