Da Parma al Sudamerica: un finale di anno tutto da scrivere

Juniors World Padel Championships

Dalla città parmense, il padel italiano volgerà lo sguardo la prossima settimana in Sudamerica, precisamente ad Asuncion in Paraguay per i FIP Juniors World Padel Championships. La crescita dei nostri giovani è il tassello fondamentale per rafforzare questo sport; solo l'incremento di campi e strutture non è più sufficiente e questi Mondiali, suddivisi nelle categorie Under 14, 16 e 18, potranno dirci a che punto siamo con il movimento. Passi avanti ne sono stati fatti tanti in questi ultimi anni, con il nostro Paese che partirà infatti da testa di serie sia nella categoria maschile e femminile.

Tutti i tornei in programma

Dal 20 al 26 novembre, si ritornerà in Italia, per l'ultima tappa del circuito Slam by Mini, in programma al The Village Padel & Tennis di Grosseto. In palio i punti fondamentali per accedere al Master, dove parteciperanno i 16 uomini e le migliori 16 donne delle classifiche, che avranno partecipato ad almeno quattro tappe del Circuito. Infine, dulcis in fundo, Milano chiuderà questo affascinante mese di padel italiano con l'ultima tappa del Circuito Premier Padel, in programma all’Allianz Cloud dal 4 al 10 dicembre per il torneo categoria P1. I re e le regine del padel mondiale, dopo il Major del Foro Italico, torneranno in Italia per continuare a dare spettacolo dopo l'edizione record dello scorso anno, vinta dalla coppia Galan-Lebron. Quest'anno ci sarà anche la categoria femminile e sicuramente ci sarà da divertirsi, con i tifosi italiani pronti a gremire gli spalti in ogni ordine di posto.