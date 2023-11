Fermosell sicuro: "Sarò quello da battere"

Nato a Madrid il 6 dicembre del 1997, Jaime Fermosell è entrato da 4 anni a competere nel circuito professionistico di padel, dopo un brillante passato nel tennis. Nel 2021 si è messo subito in luce, dimostrando di voler scalare velocemente posizioni, passando dalla n.335 alla top 100 del ranking mondiale. Attualmente è n.69 della classifica WPT e n.104 in quella della FIP. Gioca in coppia con José Solano Marmolejo e vanta al suo attivo 154 partite, di cui 93 vinte, pari al 60%. In moltissimi dicono che il vero Jaime, che già al momento si sta mettendo in mostra, lo scopriremo nei prossimi anni e sarà un’ottima scelta anche per il compagno che lo affiancherà.