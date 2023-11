SNAIFUN official sponsor di Milano Premier Padel P1 2023

SNAIFUN , l’app Snaitech che premia la cultura e la passione sportiva con news, quiz e pronostici, sarà Official Sponsor della seconda edizione di MILANO PREMIER PADEL P1 , in programma all’ Allianz Cloud dal 4 al 10 dicembre.

Prosegue dunque l’impegno del Gruppo Snaitech, collaborando con realtà sportive che abbracciano e fanno propri valori quali l’aggregazione, la partecipazione e l’inclusione. Premier Padel, il più recente fra i circuiti professionali, è l’unico riconosciuto ufficialmente dalla Federazione Internazionale Padel; insieme a SNAIFUN svilupperà una sinergia volta a valorizzare le emozioni uniche che questo sport è in grado di regalare.

Riccardo Bartola, Chief Marketing Officer Snaitech, ha commentato: «Siamo entusiasti di annunciare la partnership con MILANO PREMIER PADEL P1, un passo ulteriore nel nostro impegno a offrire esperienze sportive coinvolgenti e innovative. Questa collaborazione ci consente di integrare il fascino e la competizione del padel, uno sport in rapida crescita, nell'ecosistema di Snaifun, ampliando così le opzioni di intrattenimento per i nostri utenti. Per Snaitech partecipare al gioco in modo consapevole è fondamentale; siamo consci che dietro ogni gioco ci siano lezioni da imparare, esperienze da vivere e divertimento da condividere. Continueremo a innovare e adottare iniziative che riflettano la nostra dedizione a un intrattenimento sano e responsabile per tutti i nostri utenti».

In qualità di Official Sponsor, SNAIFUN avrà la possibilità di personalizzare la sedia del giudice arbitro presso il campo centrale, oltre alla visibilità del brand sui LED a bordocampo. Questa partnership si propone di valorizzare le emozioni uniche che solo lo sport può regalare, promuovendo la vera passione e il sano divertimento nell'ambito della crescente comunità del padel.