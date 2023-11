Il successo del padel al Tennis Club Palermo 2

Una storia lunga quasi mezzo secolo , che da cinque anni è stata impreziosita dal padel. Parliamo del Tennis Club Palermo 2 , per tutti nel capoluogo siciliano più semplicemente "Tc2" . Tutto è nato nel 1974 quando Augusto Rizzo , pallavolista in Serie A, insegnante di educazione fisica e allenatore-istruttore di tennis, decise di mettere a frutto la sua passione per lo sport e di fondare un club. Siamo nel quartiere San Lorenzo , non lontano dallo stadio Barbera. La struttura - un punto di riferimento per gli appassionati di tennis a Palermo - è cresciuta negli anni vertiginosamente grazie alla passione di Rizzo e dal 2019 ha deciso di aprirsi anche al padel.

I giovani talenti

I primi due campi di padel sono stati creati nel 2019, mentre altri due sono arrivati nel 2021. Gli iscritti al club sono circa un migliaio. Roberto Rizzo, dirigente del Tc2, sottolinea l'importanza di puntare sui giovani: «Qua c’è una scuola padel certificata Fitp in cui crediamo molto e che si avvale anche della collaborazione, tramite degli stage, con Horacio Alvarez Clementi (già numero 1 tra il 1988 e il 1991 e allenatore dei migliori giocatori di padel al mondo). Gli allievi crescono di anno in anno, si va dai piccolini ai ragazzi di 20 anni. I risultati sono sempre più soddisfacenti».

I campionati siciliani per i veterani

Numerose sono le attività sportive e ricreative svolte da iscritti di tutte le età. La dimostrazione è l'organizzazione dei campionati siciliani veterani 2023 di padel, manifestazione patrocinata dalla Fitp che si è svolta in questi campi negli scorsi giorni e che ha visto sfidarsi diverse categorie di giocatori, dagli over 35 agli over 55 per gli uomini e le donne dalle categorie lady 35 a lady 45. Sport, divertimento e aggregazione. «Siamo contenti di aver organizzato questa manifestazione - ha aggiunto Roberto Rizzo - un torneo importante perché si è trattato di un vero e proprio campionato capace di mettere a confronto i veterani. Gli Assoluti siciliani hanno visto sfidarsi atleti provenienti da ogni angolo della regione con un centinaio di partecipanti chiamati a rappresentare tutte e nove le province siciliane. Il movimento dei veterani ha un numero cospicuo di giocatori, anche per via del fatto che il padel è molto praticato da gente che ha una certa età nonostante vada sottolineato che adesso c'è una grande spinta mirata a coinvolgere pure i giovanissimi. Insomma, il focus è sulle nuove generazioni - conclude Rizzo - ma diamo grande spazio ai veterani». A dimostrazione che il talento, nello sport in generale ma in particolar modo nel padel, non ha età.