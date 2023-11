Riccione, nasce il Consorzio23

Passione, programmazine e inclusione, sono i principi che uniscono 16 imprenditori romagnoli, che appassionati di padel e legati profondamente a Riccione, fondano il primo consorzio nel mondo del padel. Nato per sostenere tutto il settore agonistico del Padel club Riccione, che nella stagione alle porte disputera' il campionato nazionale di serie C maschile, quello regionale di serie C femminile e, fiore all'occhiello, il campionato nazionale di serie B maschile (lo scorso anno ha disputato le finali per la promozione in serie A) "We have A dream" e' lo slogan del Consorzio23, che unitamente alla Societa' presieduta dal presidente Pecci Moreno, si pongono l'obbiettivo della serie A di padel, in un triennio. Queste le dichiarazioni di Capodagli Luigi, co-promotore del consorzio23 e responsabile del settore padel del Padel Club Riccione: "Era fondamentale un supporto esterno per continuare a disputare i campionati a cui siamo iscritti ed essere compettitivi, pena la rinuncia degli stessi, da soli non potevamo piu' permeterci questi palcoscenici Nazionali e grazie ad una programmazione lungimirante, alla condivisine e soprattutto alla passione dei consorziati, possiamo rilanciare e pountare alla promozione in serie A".