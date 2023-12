Joy Padel Roma, i vincitori dei tornei Warrior

ROMA - Proseguono i tornei dedicati alle chat interne del Joy Padel Club , con le tappe del Joy Warrior vinta dalla coppia Iannetti-Fratini dopo un torneo con ben 36 coppie agguerrite. Per le donne il Lady Warrior, tappa con 24 coppie di assoluto livello, va alla coppia Cingolani-Cassai mentre nel Lady Evolution anche qui sono 20 le coppie in gara vincono Sera-Benassi in finale contro le pur brave ma stremate dal tour de force Candidi-Viglietta.

A dicembre ecco la categoria Lyon

"Con grande soddisfazione siamo riusciti a mettere in campo in una giornata rispettando i tempi programmati per le finali ben 80 coppie quindi 160 atleti di ottimo livello che vogliamo ringraziare - afferma il responsabile del Joy Padel Club - le prossime tappe sono previste per Domenica 17 dicembre e scenderanno tutti in campo e stavolta con la categoria Lyon che riprenderà il suo percorso interrotto nell’occasione del memorial Colantoni. La novità del Joy di questo mese sono le migliorie apportate ai nostri campi con la sostituzione dei fari e quella del tappeto con l’ultimo modello WPT mondo Supercourt XN e la novità del campo 8 Total Black particolarmente gradita dai nostri frequentatori. Quindi siamo pronti con i nostri nuovi campi Indoor riscaldati ad affrontare questi mesi invernali. Chiudiamo con l’augurare a tutti Buone Feste e come si dice al JOY Padel Club, Buon padel a tutti ovunque lo giochiate...".