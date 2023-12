Milano Premier Padel P1: Cremona-Di Giovanni subito ko

MILANO - Per un set, le wild card italiane Simone Cremona e Lorenzo Di Giovanni sono riuscite a tenere testa a Teodoro Zapata e Francisco Guerrero. Gli spagnoli, rispettivamente numero 47 e numero 78 del ranking FIP, hanno poi preso il largo, chiudendo 7-5 6-1 in un’ora e 9 minuti e conquistando un posto al secondo turno di Milano Premier Padel. Cremona e Di Giovanni hanno giocato punto a punto per tutto il primo set, subendo il break nel dodicesimo game. Nel secondo set, invece, non c’è stata storia, con Zapata/Guerrero che ora affronteranno gli argentini Federico Mouriño e Agustin Silingo, teste di serie numero 16.



Fuori anche l'italo-argentino Nicolas Suescun, proveniente – con il compagno Victor Mena – dalle qualificazioni: i due sono stati battuti 6-4 7-6 da un’altra coppia qualificata, quella formata dal francese Benjamin Tison e dallo spagnolo Aitor Garcia, attesi ora da Juan Tello e Alex Ruiz (6).