Milano Urban Padel, importante nomina per Patrick Dalla Palma

Dalla Palma: "Voglio migliorare sempre di più come maestro"

Le dichiarazioni di Dalla Palma: “Questo traguardo è frutto di anni di studio e dedizione allo sport. Ho fatto dei sacrifici per ottenere questo diploma che, sono certo, arricchirà non solo me, ma anche tutti i miei allievi. Il mio obiettivo è quello di migliorare sempre più come maestro per arrivare ad avere un gruppo di ragazzi agonisti di buon livello da poter seguire nelle competizioni e da far crescere.” Milano Urban Padel si conferma un centro luxury attento alle richieste di clienti che diventano sempre più esigenti ed appassionati a questo sport.