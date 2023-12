Milano Premier Padel P1, parata di stelle all'Allianz Cloud!

Prime partite all' Allianz Cloud , prime presenze illustri al Milano Premier Padel . A seguire i match pomeridiani della giornata inaugurale dell'ultima tappa del 2023 del circuito Premier Padel, tre che con una racchetta ci sanno e ci hanno saputo fare nella loro carriera. E poco importa se le loro racchette hanno le corde e non sono quelle da padel: Fabio Fognini, Flavia Pennetta e Francesca Schiavone farebbero la loro figura anche tra i vetri, così come l’ ex calciatore Rodrigo Palacio , anche lui ‘pescato’ sulle tribune del palazzetto milanese che da oggi ha aperto le porte ai big del padel.

Fognini e Pennetta a Milano

Fognini, nello stesso giorno in cui Sinner, Arnaldi, Sonego, Musetti e Bolelli hanno alzato la Coppa Davis – roba che in Italia non si vedeva da 47 anni –, ha conquistato il Challenger di Valencia, per la felicità anche di Flavia Pennetta, sua moglie e vincitrice dello US Open 2015 in una finale tutta italiana contro Roberta Vinci, che già da tempo si è data al padel. E uno Slam lo ha conquistato, durante la sua carriera, anche Francesca Schiavone, che nel 2010 ha trionfato sulla terra di Parigi, in quel Roland Garros che negli ultimi due anni ha ospitato anche una tappa del circuito Premier Padel.