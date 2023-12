Lebron, il messaggio ai giovani padelisti: "Così si diventa campioni"

Lebron e i consigli ai giovani padelisti

Lo spagnolo ha fatto visita allo stand del Ministro per lo Sport e i Giovani, presente nel 'village' dell’Allianz Cloud. Proprio qui, in uno spazio dedicato ai giovani, Lebron ha spiegato la bellezza di essere un giocatore di padel: "Consiglio a tutti i giovani di avvicinarsi alla 'pala', perché è uno sport pieno di valori dentro e fuori dal campo", ha detto. Da professionista affermato, 'El Lobo' ha dato qualche consiglio a chi sogna di diventare un grande campione come lui. "Se si ha entusiamo e voglia di lottare dico di provarci, soprattutto se si inizia da giovani e si hanno più opportunità di diventare professionisti. Come giocatore non posso che incoraggiarli, anche perché con il padel si può vivere un bella esperienza di vita, completa e appagante sotto molti punti di vista, sempre tenendo presenti i più profondi valori dello sport".

Lebron e il Milano Premier Padel P1

Juan ha raccontato anche le sensazioni che vive quando affronta un torneo così importante come quello di Milano: "In genere sono molto nervoso, già nell'aereo che mi porta nel posto in cui devo giocare. La verità è che ho molta voglia di scendere in campo e sono molto concentrato. All'inizio mi sposto solo per andare ad allenarmi o giocare, per mangiare e tornare in hotel. Ma se è possibile mi piace andare in giro per la città che ci ospita, respirarne un po' di atmosfera e cultura e questo mi aiuta a staccare un po' e a vivere meglio il torneo". Oltre al padel, continua Lebron "mi piace stare tanto con i miei amici, uscire con loro. Poi mi piace praticare tanti altri sport, come il tennis e il calcio e da un po' anche il kart, ma in questo caso - ha concluso - con molta tranquillità".