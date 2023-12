Grande successo per il primo torneo Open Palavillage

Si è concluso domenica 3 dicembre a Torino il primo Open Palavillage , il torneo nazionale di padel dedicato ai giocatori agonisti tesserati FITP dalla quarta alla prima fascia. Un evento unico in Piemonte che per un’intera settimana ha richiamato al Palavillage – struttura dedicata al padel tra le più grandi d’Italia con sede a Grugliasco (TO) – 228 atleti partecipanti. Dal 26 novembre al 3 dicembre Palavillage è stato teatro di un vero e p roprio festival del padel che, per tutta la settimana, ha visto disputarsi oltre 125 partite, la partecipazione di 12 giocatori stranieri e padelisti provenienti da tutta Italia, la presenza di Jorge Ruiz , numero 65 nel ranking mondiale di padel.

Open Palavillgae, la classifica

A trionfare per l’open maschile Marco Cassetta e Flavio Abbate, prima coppia classificata e Edoardo Zecchinelli e Alberto Sibona, seconda coppia classificata; per l’open femminile primo gradino del podio per Alba Izquierdo e Marta Porras e secondo posto per Chiara Giaquinta e Anna Signorini.

Una settimana di padel e non solo

Tanti gli appassionati e i curiosi che, per tutta la settimana del torneo, hanno potuto liberamente accedere a Palavillage per assistere alle partite e visitare il villaggio allestito all’interno della struttura. Una settimana all’insegna del padel ma anche di incontri, musica, dj set e intrattenimento per tutta la famiglia con giochi e laboratori dedicati ai bambini, stand interattivi e aree per il networking, salotti e desk adibiti alle interviste ai giocatori.