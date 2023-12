Padel&Pallone, in tribuna sfilano i grandi ex. Ibra? Forse…

Il ponte da attraversare tra pallone e padel è ampio, irresistibilmente attraente e molto, molto breve. Demetrio Albertini, ‘padre fondatore’ del padel&pallone e incantato sulla via della pala tra Barcellona e Madrid all’alba del nuovo millennio, ci ha raccontato perché il calciatore ha una (e non solo) marcia in più quando decide di provare la via della racchetta corta. E qui, sulle tribune dell’Allianz Cloud, la sfilata di calciatori è stata, come si usa oggi, ‘importante’. La colonia argentina, soprattutto, è piombata sulle tribune per Belasteguin, Martin Di Nenno e Franco ‘Stupa’ Stupaczuk, Chingotto e Tapia, oltre alle ‘chicas’ in Albiceleste: Delfi Brea e Maria Virginia Riera su tutte. E allora eccoli lì, Diego Milito, Rodrigo Palacio, Lucas Biglia, Esteban Cambiasso, Gabriel Paletta e il Papu Gomez alternarsi tra il tifo in tribuna e una chiacchierata sul piazzale dell’Allianz con Bela.