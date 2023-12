Coppa dei Club: a febbraio ricomincia il torneo di MSP

Torna la Coppa dei Club , il più grande campionato amatoriale a squadre organizzato dal MSP Italia, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI . Venerdì prossimo scadrà il termine per iscriversi alla Fase Roma e Provincia, che fin dall'inizio rappresenta il campionato con il più alto numero di squadre. Numeri in crescita di anno in anno, segno di una passione contagiosa e di un movimento che attrae sempre più circoli e giocatori amatoriali. Nell'edizione 2023, furono ben 168, rappresentanti 91 Circoli di Roma e Provincia , le squadre ai nastri di partenza. Un lungo cammino che impegnò i Circoli per quattro mesi, con la vittoria del Padel Colli Portuensi. La squadra capitanata dai fratelli Lolli, con due allori nelle ultime quattro edizioni, si presenta da favorita in virtù del titolo provinciale e del secondo posto alla Finale Nazionale 2023, cedendo lo scudetto tricolore solo in finale contro il Pelota Padel.

La Fase 2024 si presenta con tante aspettative e tanta attesa da parte dei Club, che già da mesi si stanno preparando per allestire roster di livello ma soprattutto regalare ai propri soci un'esperienza di assoluto divertimento e aggregazione, il tutto condito dall'appartenenza a un Circolo. Il sorteggio, in diretta streaming, si terrà a fine gennaio con la prima giornata della fase a gironi fissata per il weekend del 3/4 febbraio. La Coppa dei Club, anche quest'anno, vanterà partner di primissima importanza e new entry, con un occhio rivolto al mondo della sostenibilità. A riguardo, è stato infatti siglato l'accordo con On Electric Charge Mobility: l'azienda innovativa che punta a rafforzare il segmento della mobilità sostenibile ed elettrica, privata ed in condivisione, sposerà dunque gli ideali della competizione amatoriale MSP Italia per il 2024. Confermati i media partner che hanno seguito la Coppa dei Club in questi anni: Corriere dello Sport, Tuttosport, Today.it, Sport Club Magazine, Prima Press e Mr PadelPaddle.