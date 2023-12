Coppa dei Club Padel MSP, tutto pronto per la nona edizione

ROMA - Torna la Coppa dei Club, il più grande campionato amatoriale a squadre organizzato da MSP Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Nell'edizione 2023, per la sola fase di Roma e provincia, furono ben 168 le squadre, in rappresentanza di ben 91 circoli: un lungo cammino che ha portato i club a sfidarsi, con la vittoria del Padel Colli Portuensi nella fase provinciale e del Pelota Padel di Latina in quella nazionale disputata a Terni nel luglio scorso. L’edizione 2024, la nona della Coppa dei Club, si presenta con tante aspettative e tanta attesa da parte dei circoli, che già da mesi si stanno preparando per allestire roster di livello ma soprattutto regalare ai propri soci un'esperienza di assoluto divertimento e aggregazione. Proprio per gestire l'elevato numero di squadre iscritte, il comitato organizzatore ha deciso di prorogare la scadenza dei termini dal 15 al 31 dicembre, per consentire ai circoli di formalizzare l'iscrizione e partecipare al torneo.

Coppa dei Club, il sorteggio in diretta streaming Il sorteggio, in diretta streaming, si terrà il 24 gennaio con la prima giornata della fase a gironi fissata invece per il weekend del 3 e 4 febbraio. Anche in questa nona edizione della Coppa dei Club MSP, padel sarà sinonimo di inclusione. Ci saranno infatti numerose squadre che schiereranno giocatori con disabilità motorie, come le pioniere Sportinsieme di Roma e la Ecopadel. Il torneo potrà contare sul patrocinio di Roma Capitale e della Regione Lazio, con la squadra vincitrice delle finali di Roma e provincia in programma a maggio che sarà premiata in Campidoglio. La Coppa dei Club 2024, oltre agli sponsor storici, vanterà una new entry di grande prestigio, strizzando un occhio anche al mondo della sostenibilità. È stato infatti siglato in questi giorni l'accordo con On Electric Charge Mobility, azienda che punta a rafforzare il segmento della mobilità sostenibile ed elettrica, privata e in condivisione. Confermati infine i media partner che hanno seguito la Coppa dei Club in questi anni: Corriere dello Sport, Tuttosport, Today.it, Sport Club Magazine, Prima Press e Mr PadelPaddle.

La proroga sulle iscrizioni “Abbiamo deciso di prorogare I termini per le iscrizioni alla Coppa dei Club in virtù dell’altissimo numero di richieste – ha spiegato Il responsabile del settore padel di MSP Italia, Claudio Briganti - l’obiettivo, alla portata, è quello di raggiungere le 200 squadre iscritte per la sola fase di Roma e provincia. Siamo felici di accogliere all’interno della famiglia della Coppa dei Club anche un marchio prestigioso come On Charge: MSP ha sempre avuto un occhio di riguardo al tema della sostenibilità, e l’accordo va proprio in questa direzione”.

