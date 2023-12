Viaggio in Sicilia fra cultura, arte e la padel mania

Tra le tante bellezze che la Sicilia può offrire, si sta facendo sempre più spazio il padel. Uno sport che grazie alla sua semplicità, immediatezza e imprevedibilità ha conquistato tanto i suoi abitanti quanto i milioni di visitatori che ogni anno affollano l’isola. E allora tra una visita ad un monumento o ad un museo e l’altra, dopo un’escursione nelle meraviglie naturali o prima di un bagno nello splendido mare siciliano quale modo migliore per godersi ancor più a pieno questo incantevole territorio di una partita a padel? La regione conta ormai 120 strutture dedicate sparse in 115 comuni, ovvero il 29% di quelli totali, con un aumento nell’ultimo anno del 60% dei campi come riportato dall’osservatorio di MrPadelPaddle.com. Questi numeri sono triplicati in 12 mesi e testimoniano quanto il benessere fisico e il divertimento che può garantire questo sport sia una realtà più che consolidata in Sicilia. Tra le tante città che ospitano il padel nella regione, quattro possono essere considerate delle vere e proprie "capitali della pala". Stiamo parlando di Messina, Catania, Agrigento e Palermo. A loro, la Regione Sicilia ha dedicato un video ciascuno per celebrarne, con il racconto della conduttrice e attrice Roberta Lanfranchi, le bellezze, la cultura e la storicità ma anche la fervente passione per il padel che cresce a dismisura. Per ognuna di queste città sono stati, infatti, accostati i luoghi più iconici con il circolo di padel più rappresentativo, testato per l’occasione da due siciliani DOC e talenti emergenti come Matteo Platania, membro della Nazionale italiana Under 18, e Giorgia Di Paola della Nazionale Under 14.