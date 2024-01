Milano, un 2024 di appuntamenti

Milano, nuovo appuntamento

Con l’arrivo del nuovo anno, Milano tornerà a essere l’epicentro del padel internazionale, preparandosi ad accogliere la seconda edizione di Padel Trend Expo, il primo grande evento interamente dedicato a tutta la filiera del padel, kermesse che si svolgerà dal 19 al 21 gennaio 2024 ancora una volta nel fantastico padiglione di oltre 18.000 mq all’interno dell’Allianz MICO nella zona modaiola di City Life. Una tre-giorni immersiva e dal respiro internazionale che si prepara ad accogliere oltre 25.000 visitatori e capace di richiamare operatori e appassionati provenienti da tutto il mondo. Un vero e proprio marketplace dalla doppia matrice B2B e B2C, firmato dal gruppo di comunicazione integrata Next Group, che vedrà, oltre alla presenza degli stand dei migliori brand di settore, un programma ricchissimo e tante attività aperte al pubblico sui 6 campi da padel e 2 da pickleball montati per l'occasione, oltre alle gettonatissime esibizioni e clinic di grandi campioni e coach di fama mondiale - i nomi degli ospiti verranno svelati nelle prossime settimane - senza dimenticare gli imperdibili convegni che già nella prima edizione registrarono il tutto esaurito.

Padel, Italia protagonista

Il nostro Paese sarà un protagonista indiscusso del padel internazionale, che vivrà nel 2024 una nuova era con il circuito unificato del Premier Padel, dopo l'acquisizione da parte del QSI del World Padel Tour. L'Italia sarà il secondo Paese dopo la Spagna ad ospitare il maggior numero di tappe, ben tre. Non poteva mancare Roma con il fascino ineguagliabile del Foro Italico: i migliori giocatori e giocatrici al mondo saranno presenti nella Capitale dal 17 al 23 giugno per far vivere al pubblico romano le emozioni vissute negli ultimi due anni con l'Italy Major. Neanche un mese dopo e novità assoluta del Premier Padel, il circuito della FIP farà tappa a Genova, Capitale Europea dello Sport 2024, per il torneo categoria P2 dal 15 al 21 luglio. Infine, come nelle ultime edizioni, sarà Milano a chiudere il Circuito prima del Master Final di Barcellona. Il capoluogo lombardo ospiterà il P1 dal 2 all'8 dicembre 2024, per ribadire con forza quanto l'Italia sia ormai in testa sulla scena internazionale.