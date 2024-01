L’inclusione sociale al Padel Trend Expo

Gli appuntamenti

Sotto il profilo dell'inclusione sociale, si inizierà venerdì 19 con in campo gli atleti con disabilità motoria dell'Unità spinale dell'ospedale Niguarda di Milano per far provare la nuova carrozzina da padel APTA realizzata per le esigenze dei circoli e degli atleti. Sempre lo stesso giorno, dalle 17 alle 19, si terrà l'evento europeo di Padel Mixto. A difendere il titolo dello scorso anno, gli spagnoli Oscar Agea e Marcos Cambronero; per la Francia Laurent Giammartini, campione paralimpico e medagliato nel wheelchair tennis in coppia con il figlio mentre per l'Italia in campo la coppia vincitrice dell'evento italiano 2023 della ASD Ecopadel formata da Massimo Malizia e Roberto Punzo.

Chiude l'evento la rappresentante della Fondazione Entain, che sostiene da anni l'inclusione sociale e il superamento di certe barriere economiche, che rappresenterà in campo l'Inghilterra con una partecipazione a testimoniare la vicinanza e la collaborazione all'interno del progetto Mixto. Nel contenitore Padel Mixto, domenica si terrà invece la Masterclass dedicata agli istruttori di tutta Italia per condividere e presentare le Best Practice consolidate per la promozione della disciplina che vede sullo stesso campo atleti con e senza disabilità in coppia e costruire il programma di sviluppo nei circoli del 2024. «L’obiettivo è di accogliere ancora più giocatrici e giocatori di padel, coltivando la miglior convivenza possibile, sia sui campi di gioco sia nelle abitudini quotidiane - le parole di Roberto Punzo, atleta di riferimento italiano per il Padel Mixto, appartenente al Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa -. L’impegno di tutti è di favorire, con strutture adeguate e con attrezzature sportive dedicate, la crescita della comunità del padel che ama coltivare valori sociali condivisi». A chiudere la tre giorni di inclusione, domenica 21 gennaio si terranno infine le fasi finali dell'Inclusive Padel Tour, evento riservato a giocatori con disabilità motoria organizzato dall'atleta paralimpico Alessandro Ossola.