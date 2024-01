La preparazione atletica è un aspetto fondamentale per migliorare la performance sportiva in qualsiasi disciplina. Il padel, come tutti gli sport di movimento e situazionali, richiede un grande coinvolgimento del nostro corpo. Equilibrio, forza, rapidità, agilità, sono solo alcuni dei tanti fattori atletici chiamati in causa in ogni punto: non caso, i campioni di oggi basano la loro competitività non più solo su aspetti tecnico-tattici, ma anche sulla prestanza fisica.