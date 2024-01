Al Padel Trend Expo le migliori academy del mondo: appuntamento a Milano

Le academy presenti

Non possiamo non iniziare questo elenco dalla M3 Padel Academy, la celebre academy di Jorge Martinez, uno degli allenatori numero 1 a livello mondiale. Sotto l’occhio attento della M3 Padel Academy sono passate anni fa le gemelle Alayeto e si allena i migliori giocatori e giocatrici del mondo, come Ale Galan, Juan Lebron, Bea Gonzalez, Delfi Brea, Alex Arroyo e Marta Talavan. Sempre rimanendo in Spagna, patria del padel, a Milano sarà presente la Cepac Padel Academy, che vede al timone campioni come Mati Diaz e Gaston Malacalza. L’accademia, che è passata attraverso le mani di diverse generazioni (fu fondata infatti dal padre di Diaz oltre trenta anni fa in Argentina), ha conservato nel tempo sempre gli stessi valori e annovera tra le sue fila Gonzalo Rubio, Aris Patiniotis, Nacho Sager, Lucia Martinez e Peter Consuegra. Vero e proprio pioniere della forza espressiva dei social, Manu Martin è considerato senza dubbio tra i guru del padel. Il coach spagnolo sarà presente per la prima volta a Padel Trend Expo con la sua academy, centro di formazione, allenamento e sviluppo per giocatori di padel d’élite. Il suo profilo Instagram, da 300mila followers, è seguitissimo tra gli appassionati per i video che il coach pubblica spiegando i colpi di questo fantastico sport. Tra i nomi in primo piano presenti a Padel Trend Expo, da sottolineare la presenza di Claudio Gilardoni, storico allenatore di Sanyo Gutierrez e dell’academy che porta il brand del giocatore argentino. Come nello scorso anno, anche per il 2024 la Rafa Nadal Academy ha sposato il progetto di Padel Trend: l’accademia ha aggiunto dalla sede di Palma di Maiorca anche la sezione padel, sport di primo piano nella penisola iberica. Da Barcellona verrà la Royal Padel Academy del direttore Fede Vives, creata con l’obiettivo di condividere le conoscenze raccolte dai migliori giocatori e allenatori del pianeta.

Le italiane

Dalla Spagna all’Italia, perché il nostro Paese sta crescendo sempre di più anche sotto il profilo della formazione. La Spector Padel House farà vedere al pubblico la metodologia didattica pensata per diffondere ampiamente le potenzialità della disciplina del padel avvalendosi di allenatori professionisti formati e facendo sentire ogni giocatore coinvolto nel proprio percorso di crescita sportiva. Infine, tra le academy tricolori presenti, la MVM di Simone Salernitano, Maestro Nazionale Padel FITP Istruttore Federazione Catalana.