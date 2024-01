La Federazione Monegasca di Padel è partner di Padel Best Expo

Bsg e Federazione Monegasca di Padel annunciano a Monte-Carlo una partnership in vista di Padel Best Expo 2024. L’accordo di collaborazione definito da Roberta Ceccarelli - CEO di Bsg e Padel Best Expo - e Cécilia D'Ambrosio - Presidente della Federazione Monegasca di Padel, sottolinea la rilevanza a livello internazionale di Padel Best Expo e rafforza la sinergia tra Bsg e il Principato di Monaco, che si prepara ad accogliere celebrità, operatori del settore e appassionati provenienti da tutto il mondo, dal 7 al 9 aprile 2024 al Grimaldi Forum di Monte-Carlo.