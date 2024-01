Padel Trend Expo: i giornalisti in campo nel torneo "Grandi Firme"

Padel Trend Expo , il primo evento italiano interamente dedicato al padel, ha visto in campo anche i giornalisti che quotidianamente seguono questa fantastica disciplina sportiva. Per il secondo anno consecutivo, infatti, le penne delle più importanti testate giornalistiche hanno aperto la Fiera con il torneo "Grandi Firme" svolto venerdì scorso all'Allianz Mico di Milano. Dentro la "gabbia" trenta giornalisti per quindici coppie che hanno rappresentato le proprie testate: Rainews, Gazzetta dello Sport, Today.it, Sky Sport, Sky Sport 24, Milano Finanza, Il Sole 24 Ore, Oggi, Lapresse, Radio Capital, Dazn, Supertennis, Mediaset, Corriere della Sera e i padroni di casa di Padel Trend Expo.

La coppia di Rainews fa il bis

Il torneo "Grandi Firme di padel", supportato da Fondazione Entain, ha visto trionfare per il secondo anno consecutivo Rainews, che ha superato in finale Radio Capital. Il duo composto da Gianluca Semprini e Paolo Bozzacchi è stato premiato dal Responsabile marketing Motorola Alessandro Gori, con due cellulari di ultima generazione della nota compagnia telefonica. «Con il Grandi Firme di padel abbiamo ribadito il successo della scorsa edizione - le parole di Franco Corapi, Responsabile del Comitato Organizzatore - ci aspettiamo di continuare su questa strada perché l'adesione è sempre in aumento, da 12 squadre siamo passati a 15 quest'anno con l'obiettivo di superare le 20 coppie in futuro. L'entusiasmo dei giornalisti che hanno vissuto questo evento con telefonate e chiamate per formare le squadre ci dà un grande stimolo per continuare questa avventura, iniziata 35 anni fa sui campi di calcio a 5 e che ora riscuote un enorme interesse sui campi da padel. Padel Trend è una manifestazione unica nel suo settore e unica come ospitalità e accoglienza. Sono contento infine che il livello tecnico si sia alzato molto, con una fase finale molto combattuta. Possiamo a?ermare senza ombra di dubbio che il padel a livello giornalistico è uno sport che viene seguito con grande passione dai nostri colleghi».