Valentina Barbieri: "Da romana vorrei giocare a padel con Ilary Blasi"

Valentina Barbieri e l'invito a Ilary Blasi

«Finalmente ho imparato le regole- risponde Valentina - non sapevo neanche dove si doveva battere!». Un esordio che non resterà isolato, perché sia Valentina che Thomas non hanno la minima intenzione di smettere: «Inizieremo a giocare a padel - continuano i due attori - è uno sport bello e divertente, ti dà la possibilità di conoscere molte persone. Tra l'altro - aggiunge ridendo Valentina - per una volta non abbiamo neanche litigato nonostante giocassimo in coppia!». Sport di coppia, appunto, e la domanda sorge spontanea per chi, come Valentina, è nota al grande pubblico anche per le imitazioni di Ilary Blasi, Chiara Ferragni e la premier Giorgia Meloni: «Da romana mi piacerebbe un giorno giocare a padel con Ilary», con Thomas che coglie subito la palla al balzo lanciando una sfida: «Beh, sarebbe divertente organizzare una partita tra Gianluca Vacchi e Ilary da una parte contro me e Valentina. Probabilmente vinceranno loro ma senza dubbio non mancherebbero risate e divertimento!».