Star Padel Floridia, doppio scudetto con i baby

Due giorni da sogno. Sono quelli firmati dai baby talenti dello Star Padel Floridia, comune in provincia di Siracusa: l'Under 14 e l'Under 16 maschili sono infatti salite sul tetto d'Italia . Esultano staff e dirigenti del circolo floridiano per un weekend - quello del 13 e 14 gennaio - che è già scolpito nella storia del padel siciliano. In appena 24 ore, il club presieduto da Massimo Stella si è aggiudicato lo scudetto Under 14 - giocando sui campi di casa - e quello Under 16, competizione che si è disputata a Trani, in Puglia.

Star Padel Floridia, i risultati

Lo Star Padel Floridia ha trionfato nelle due finali battendo rispettivamente l'Asd Magic Padel Roma (2-0 il punteggio finale con le affermazioni delle coppie Andrea Di Martino-Gabriele Laurino e Giovanni Manduca-Gianmarco Moscuzza) e il giorno dopo il Dorado Padel di Trani nell'Under 16. In questa circostanza per i padroni di casa vittoria della coppia Enzo Vista-Antonio Veneziani contro Mattia Faseli e Alessandro Stella (6-2 2-6 6-2 il punteg- gio). Per i siciliani vittorie decisive firmate da Stefano Indomenico e Alessandro Pirrotta (6-1 6-3 alla coppia Rosati-Agostinacchio) e ancora Stefano Indomenico–Alessandro Pirrotta su Vista e Veneziani per 2-6 7-5 6-1.

Parla Adriano Sammatrice

Un successo che testimonia l'ottimo momento di salute dell'intero movimento siciliano giovanile e del gran lavoro della Federazione. È tangibile la grande soddisfazione di Adriano Sammatrice, consigliere regionale addetto al padel, che ha esultato dagli spalti. «Possiamo dire che questo trionfo dimostra il livello raggiunto dal padel siciliano che ha portato numerosi giocatori nel giro delle nazionali giovanili. Dietro questo doppio scudetto c'è da una parte la grande qualità dei nostri ragazzi che si sono avvicinati al padel e il grande lavoro dei maestri che hanno influito sul profilo strutturale e agonistico di questa disciplina. Grande merito va anche al presidente dello Star Padel di Floridia, Massimo Stella e a tutto il gruppo di lavoro. Se vincere uno scudetto è già di per sé un traguardo storico, vincerne due nello stesso anno è un risultato sensazionale. Tra l'altro va sottolineato che nello Star Padel erano inseriti giocatori sottocategoria. Ciò testimonia la qualità del percorso intra- preso: basti pensare che ci sono stati ben cinque atleti convocati ai recenti Mondiali giovanili: questo è un chiaro segnale della qualità del lavoro svolto dai maestri e della crescita dell'accademia in cui da pochi mesi è stato inserito Enrico Annino, preparatore, e in cui lavorano le maestre Francesca Pezzillo e Marina Garsia». Nel circolo di Floridia si allena il giovane talento italiano Flavio Abbate, un esempio e un traino per tutti i baby talenti dello Star Padel.