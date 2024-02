Impero Sporting Club: "Padel e non solo"

Rilassarsi, divertirsi, fare sport. C’è tutto questo all’Impero Sporting Club, il circolo sportivo nato nel 2022 su un colle di Anguillara Sabazia, piccolo comune di quasi 20mila abitanti a poco più di trenta chilometri di distanza da Roma. «Si tratta di un club pensato e costruito per offrire un servizio di alta qualità a tutti coloro che abitano vicino al lago di Bracciano – dicono dal centro sportivo -. L’idea è quella di offrire qualsiasi tipo di servizio per tutta la famiglia. Il circolo, infatti, dispone di sei campi di padel di cui quattro coperti con una struttura alta 12 metri bioclimatica, per giocare sia d’inverno che d’estate in condizioni climatiche perfette». Non solo solo padel. All’Impero Sporting Club di via del Quarticciolo ad Anguillara Sabazia – importante centro turistico del comprensorio romano – “convivono” anche una palestra multifunzione, due spogliatoi, ma anche due campi da tennis in terra rossa di ultima generazione, un’area ristoro e prossimamente saranno costruiti una piscina con un ristorante. Ogni minimo particolare è stato scelto per accogliere i clienti come se fossero a casa.