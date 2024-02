Coppa dei Club Abruzzo, iniziata la fase finale

Sono iniziati lo scorso weekend i primi incontri della Coppa dei Club Regione Abruzzo. La partecipazione delle squadre iscritte al campionato selezione regionale, che definirà le due ASD/SSD vincitrici che parteciperanno alle finali nazionali, ha superato di gran lunga i numeri delle precedenti edizioni facendo registrare le iscrizioni di 44 formazioni contro le numero 33 della stessa competizione regionale dell’anno 2023. Notevole è stato l’impegno organizzativo per migliorare la manifestazione procedendo ad una attenta selezione delle Associazioni partecipanti valutandone l’efficienza degli impianti, i comportamenti scorretti nel rispetto del Regolamento rilevati in precedenti edizioni e non ultimo la formazione dei gironi con trasferte brevi tra le squadre in modo da ridurre le distanze chilometriche. Per soddisfare quest’ultima esigenza è stata adottata la ripartizione dei gironi in parola nel numero di quattro da cinque squadre e altre quattro da sei.