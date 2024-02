Villa Pamphili alla Coppa dei club

Torna la Coppa dei Club 2024 ed il Villa Pamphili Padel Club risponde presente: al via, sono ben quattro le squadre iscritte dal rinomato circolo capitolino, che come ogni anno dimostra di puntare con convinzione sulla competizione organizzata da MSP Italia. Oltre ad essere una delle migliori squadre d’Italia a livello agonistico (attualmente vanta una squadra maschile in Serie A ed una femminile in Serie B, ndr), il Villa Pamphili continua a credere nell’importanza dell’amatoriale, offrendo ai suoi soci la possibilità di affacciarsi alla competizione. "Teniamo molto alle gare a squadre, perché creano il giusto spirito di gruppo e di aggregazione che stiamo costruendo nel circolo - ha dichiarato il DS Francesco Ferro - abbiamo iscritto più di 80 giocatori, sintomo del fatto che c'è tanta voglia di mettersi in gioco".