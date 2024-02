Movimento femminile e Women Cup: show in rosa

«Grazie a eventi e iniziative legati al padel promuoviamo solidarietà, beneficenza, visibilità a tematiche sociali e di salute». È tutto racchiuso in questa frase il senso del Movimento Padel Femminile , ormai conosciuto semplicemente come Mpf . Tre lettere che fotografano nel migliore dei modi il boom del padel in gonnella. Uno sport che aggrega e diverte. Patrizia Pedini, bolognese di 51 anni, fondatrice - insieme all'amica Letizia Mazia (poi è subentrata anche Giovanna Carboni) - del Movimento snocciola i numeri della Women Padel Cup , ovvero la manifestazione organizzata con la Federazione solo al femminile. Una prima volta assoluta per il nostro panorama.

La Women Padel Cup

«Sette le regioni che stanno partecipando al torneo (Sicilia, Lazio, Umbria, Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte e Lombardia) mentre sono oltre 1.400 le donne iscritte», dice Pedini. Al Seven Padel Siracusa Village - una struttura top che rappresenta uno dei fiori all'occhiello dell'intero padel siciliano - nel weekend del 3 e 4 febbraio si è svolta una delle tappe del master femminile che si concluderà con le finali di maggio. Nella città aretusea si sono sfidate 250 donne. «Un grandissimo successo - commenta una delle fondatrici del Movimento Padel Femminile -. La manifestazione ha avuto inizio a ottobre con le pre-qualifiche e ora sta vivendo la fasi clou. Nel weekend del 17 e 18 febbraio si giocherà a Milano per le donne di Piemonte e Lombardia, poi ci sarà la tappa di Roma per Lazio e Umbria (2e3marzo),quindi il 16 e 17 marzo si sfideranno le donne di Emilia-Romagna e Toscana. Infine l'11 e 12 maggio si giocherà la fase finale a Roma».

Storia e obiettivi

Le massicce adesioni confermano la bontà del progetto. «Quando iniziammo a giocare a padel nella nostra Bologna, circa 7 anni fa, questo sport era sconosciuto in città. Poi lentamente ha preso campo e abbiamo capito che c'era bisogno di una vera organizzazione con tornei che coinvolgessero le donne. Quindi abbiamo deciso di fondare un movimento tutto nostro e nel giro di poco tempo abbiamo raccolto richieste da tutta Italia. L'obiettivo era quello di creare un'associazione che favorisse la partecipazione femminile, creando gruppi e organizzando tornei in rosa a livello amatoriale, visto che fino a poco tempo fa scarseggiavano. Giriamo l'Italia per tornei a sfondo benefico. Sosteniamo ad esempio la fondazione Acaref, che opera per dare speranza e sostegno concreto a chi soffre di atassia. Il movimento oggi è in forte crescita con risvolti che vanno oltre lo sport e riguardano tematiche sociali e di salute».