World Legends Padel Tour, il via la settimana prossima da Dubai

Parte da Dubai il 22 febbraio la prima tappa dell' EA7 World Legends Padel Tour. Il torneo di padel delle Leggende dello Sport toccherà Dubai, Barcellona, Parigi, Roma, Madrid, Riyad e Miam i, per poi ritornare a Dubai per le Finals e avrà come Title Sponsor e Official Outfitter EA7 Emporio Armani. Si partirà dall’importante struttura del ISD Padel Dubai Sports City: la città icona degli Emirati Arabi chiamerà a raccolta campioni dello sport che, grazie ad una fan-base social che supera, in totale, i 250 milioni di follower, daranno grande visibilità all’intera area. Il torneo che è riservato esclusivamente ad una selezione di atleti ed ex professionisti del mondo del calcio e di altre discipline sportive, legherà il suo nome ad un brand che rappresenta un’eccellenza italiana e globale, “EA7 Emporio Armani” che ha creduto fortemente nell’intero progetto e che accompagnerà i giocatori in tutto il tour mondiale.

World Legends Padel Tour, quali campioni ci saranno

Il torneo è organizzato dalla LPL (Legends Padel League) il cui quartier generale è in UAE e rappresenta la Lega di tutte le Leggende sportive che hanno deciso di entrare in questo nuovo sport sempre più protagonista della scena mondiale degli ultimi anni. “L’EA7 World Legends Padel Tour è un progetto a cui abbiamo lavorato con impegno e poterlo finalmente annunciare è motivo di grande orgoglio. Il torneo coinvolgerà grandi leggende del calcio e dello sport appassionate di padel, in un tour internazionale che toccherà le principali città di tre continenti. L’impegno della Legends Padel League ha portato alla realizzazione di un circuito competitivo: un risultato ambizioso che vogliamo condividere con tutti i partner che ci hanno aiutato a raggiungerlo, a partire da EA7 Emporio Armani, Title Sponsor e Official Outfitter, che da subito ha creduto nella nostra idea”, ha dichiarato Alessandro Moggi, presidente esecutivo dell’EA7 WLPT. Protagonisti di questa prima tappa a Dubai saranno le stelle del calcio internazionale e il torneo potrà contare sulla presenza, di Francesco Totti: “Prendere parte all’ EA7 WLPT partendo da Dubai sarà per me una nuova bella sfida. Il padel è diventato, dopo essere stato per tanto tempo sulla scena calcistica, il mio sport di riferimento. Giocare in luoghi così belli ed internazionali e confrontarmi con leggende degli sport sarà eccitante e divertente. Ringrazio gli organizzatori e i brand che stanno mettendo in piedi questo tour mondiale che ci vedrà girare il mondo giocando a padel; un’esperienza davvero unica". Accanto a lui, il torneo potrà fregiarsi di stelle del calibro di Luca Toni, Javier Saviola, Dida, Christian Vieri, Esteban Cambiasso, Vincent Candela, David Pizarro, Tomas Locatelli, Dario Marcolin, Lucas Biglia, oltre all’altro campione del mondo con l’Italia nel 2006, vincitore del “triplete” con l’Inter, Marco Materazzi. Il premio finale? Centomila dollari