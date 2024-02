RCC Tevere Remo, c’è anche il padel nel circolo più antico d’Italia

Una storia lunga più di 150 anni. È quella del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, il più antico club sportivo romano e d'Italia. Fondato nel 1872 con lo scopo quasi rivoluzionario per l'epoca di praticare il canottaggio, ha ampliato la propria offerta nel corso della sua storia ultracentenaria: vela, tennis, calcio a cinque, nuoto e tante altre discipline sportive come il padel. Andrea Granzotto, consigliere allo sport del circolo capitolino, afferma: «Disponiamo di un unico campo da padel e cerchiamo di accontentare i soci dandogli l’uso esclusivo, ma stiamo lavorando per trovare lo spazio adatto per realizzare nuovi campi e a quel punto certamente organizzeremo una scuola per giovani che richiede, giustamente, un utilizzo dedicato e riservato, così come l’abbiamo per le altre discipline sportive che si praticano all’interno del circolo».