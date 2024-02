L'Ego Padel ha una missione speciale: "Vogliamo creare una famiglia"

Tre i campi: due scoperti e uno coperto

A raccontare le motivazioni della scelta è la responsabile dei campi, Erica Ciarrocchi: «Ero una "purista" del tennis, poi dieci anni fa mi sono tuffata nel padel e ho creduto nelle sue potenzialità. Ho fatto tutto il percorso: prima giocatrice, poi sono diventata maestra federale e quindi imprenditrice. Il padel fa divertire, è per tutti e appassiona un gran numero di persone anche per le sue caratteristiche capaci di coinvolgere giocatori di qualsiasi età». Tre i campi di padel: due scoperti e uno coperto. Le parole d'ordine all'Ego Padel sono divertimento, passione, serenità. «Ciò che conta - prosegue la responsabile dei campi di padel - è che le persone qua dentro si sentano a proprio agio e abbiano la consapevolezza di appartenere a un gruppo. Ci stiamo impegnando molto, siamo nati da neanche due mesi e adesso stiamo sviluppando la nostra community: vorremmo creare una vera famiglia all'interno del centro della Polizia di Stato».

I giovani nel futuro

Capitolo a parte merita la scuola per ragazzi. «È un progetto che stiamo facendo decollare - prosegue Erica Ciarrocchi -. Abbiamo degli istruttori molto motivati. Ringrazio per tutto il lavoro che sta facendo insieme a me il mio braccio destro, Filippo Gialloreti, che sta mettendo grande passione e impegno per il nostro progetto. Stiamo mettendo a punto dei corsi per bambini per creare una scuola per ragazzi. L'obiettivo è anche quello di trasmettere valori e diventare negli anni un vero e proprio punto di riferimento per i più giovani, sia per la loro crescita personale che per quella sportiva. Punteremo soprattutto a questo. Il nostro desiderio è quello di creare una scuola tutta nostra con un team di giovani da costruire in casa. Infine - conclude la responsabile dei campi dell'Ego Padel - un altro nostro obiettivo è quello di sviluppare tornei e manifestazioni per farci conoscere, anche in collaborazione con altri circoli. Insomma: siamo appena nati ma abbiamo già tanti progetti in cantiere».