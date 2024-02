Coppa dei Club Sardegna, al via il prossimo weekend!

Tutto pronto per la 4ª edizione della Coppa dei Club-Sardegna. Partirà infatti nel weekend la fase provinciale di Cagliari, che vedrà ai nastri di partenza 8 Circoli per 10 formazioni totali partecipanti. A seguire, sarà la provincia di Sassari, con 4 Circoli e cinque squadre partecipanti, a proseguire il cammino della più grande manifestazione amatoriale a squadre d'Italia, organizzata dal MSP Italia, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI. Anche nell'Isola i numeri crescono di anno in anno: oltre 250 saranno i giocatori e giocatrici che scenderanno in campo dal 2 marzo per il titolo Regionale che significherà l'accesso alla Finale Nazionale Padel MSP Italia, in programma dal 12 al 14 luglio.