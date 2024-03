Mediolanum Padel Cup 2024: Zanchetta-Parmigiani e Rocafort-Di Bene alzano la Coppa!

Parmigiani - Zanchetta contro Rosi - Campigotto nel femminile è sin da subito un match indirizzato verso le favorite e numero uno del tabellone che in tutto il torneo hanno lasciato pochissimo alle avversarie. E la finale non fa eccezione con un 6/3, 6/1 che consegna a Martina Parmigiani ed Erika Zanchetta il trofeo di questa prima edizione del Mediolanum Padel Cup 2024 .

A seguire sul Centrale del Venezia Padel Club - gremitissimo nelle tribune 'sospese' che circondano il campo di gioco – la finale è una questione tra Miccini-Restivo e la coppia Rocafort-Di Bene. Un italiano, Miccini, due argentini, Restivo e Di Bene, uno spagnolo, Rocafort, a giocarsi il trofeo dei vincitori. Rocafort e Di Bene partono fortissimo e il 6/1 inflitto agli avversari dà il senso di un match breve e di rapida conclusione. Niente di più sbagliato perché Restivo e Miccini s'arrampicano sul secondo set e se lo aggiudicano meritatamente per 6/3. La partita decisiva inizia in stile battaglia ma sul 2/1 per Rocafort-Di Bene, l'equilibrio si spezza fino al 6/3 finale che consegna a Manu Rocafort (nel giorno del suo 27esimo compleanno: auguri!) e Julian Di Bene il trofeo dei vincitori di questa straordinaria avventura di padel firmata Banca Mediolanum, in partnership con American Express per l'intero progetto annuale. Al torneo Open Fitp con 15mila euro di prize money hanno partecipato complessivamente 160 atleti, dei quali 124 uomini e 36 donne, per 78 coppie complessive.