Premier Padel, Yanguas e Garrido show a Doha: eliminati Lebron e Galan

Mike Yanguas e Javi Garrido sono gli eroi della settimana in Qatar. Dopo due ore e 57’ di battaglia, i numeri 10 del tabellone eliminano negli ottavi di finale i re di Riyadh, nonché numeri 1 dell’Ooredoo Major Premier Padel di Doha, Juan Lebron e Ale Galan, che avevano vinto il primo set al tiebreak ma si sono dovuti piegare a una super prestazione di Yanguas e Garrido. Una partita, quella giocata sul campo Centrale e finita 6-7 7-6 6-4, che conferma un trend: il livello del Premier Padel 2024 è altissimo, e sarà una stagione in cui di risultati come questi potremmo vederne più di uno. Gli outsider stanno arrivando, vogliono fortemente il trono del padel e i primi posti nel ranking FIP: Yanguas, tra l’altro, aveva già battuto Lebron e Galan in un Major, al Foro Italico di Roma, in coppia con Fernando Belasteguin. Yanguas e Garrido, nella parte alta del tabellone, ora nei quarti affronteranno Alex Arroyo ed Edu Alonso (14), che hanno battuto Ruiz/Tello (7). L’altro quarto, nella parte alta, sarà quello tra Gonzalez/Chingotto (5) e i campioni in carica Stupaczuk/Di Nenno (8). Nella parte bassa, invece, esordio vincente per Arturo Coello e Agustin Tapia (6-2 6-4 a Cruz Belluati/Fernandez): nei quarti ci sono Nieto/Sanz (9). L’altro quarto è quello tra Navarro/Gutierrez (4) e Cardona/Ruiz, che hanno avuto la meglio su Fernando Belasteguin e Luciano Capra (6).