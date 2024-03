Serie A 2024, riparte la caccia al CC Aniene

Inizia il conto alla rovescia per il massimo campionato italiano a squadre. Mancano dieci giorni all'inizio della Serie A che dallo scorso anno vede la distinzione in categoria maschile e categoria femminile . Campione in carica il Circolo Canottieri Aniene , vincitore in entrambe le categorie e forte di 8 successi nelle ultime 9 edizioni. Il club romano, che parteciperà solo alla categoria femminile, è sicuramente la squadra da battere, con le altre pretendenti che cercheranno di strappare l'alloro tricolore e scrivere il proprio nome nella storia del campionato.

Maschile e femminile

Nella Serie A maschile, le 12 squadre saranno suddivise in 4 gironi da 3 e giocheranno con la formula di sola andata, a inizia- re da sabato 16 marzo. Anche quest'anno, la Serie A sarà l'espressione della città di Roma, con più della metà delle squadre iscritte (ben 7 su 12) provenienti dalla Capitale, seguita da Torino e Milano con due club ciascuno e la presenza del Faenza dall'Emilia Romagna. Le vincitrici dei quattro gironi parteciperanno alla final four in sede unica, per l'assegnazione dello scudetto 2024. Seconde e terze classificate si giocheranno invece il pass per la permanenza nella massima serie e non retrocedere di conseguenza in Serie B per la stagione 2025. Nella Serie A femminile, saranno invece 8 le squadre ai nastri di partenza, suddivise in due gironi da quattro squadre ciascuna. Le prime classificate accederanno al tabellone playoff a eliminazione diretta, mentre terze e quarte si giocheranno al playout la permanenza nel massimo campionato per l'anno successivo. In entrambe le categorie, la classifica finale della massima competizione a squadre determinerà il posizionamento delle squadre nelle successive edizioni della Serie A, basate sul criterio di promozioni e retrocessioni tra le varie serie del campionato. Sempre il 16 marzo inizieranno infine i campionati di Serie B maschile e femminile, alla quale prenderanno parte rispettivamente 24 e 16 squadre.