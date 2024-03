Serie A: il Villa Pamphili Padel Club punta in alto

Serie A Maschile

A difendere i colori del Villa Pamphili saranno i top player nazionali Francesco Ferro, Edoardo Zecchinelli, Filippo Galassi e Fabio Aldo Marcelli (classe 2003), ai quali si uniranno i neo-acquisti Alessandro Tinti - da anni tra i primi 20 giocatori d’Italia- e Federico Galli, che attualmente ricopre il 12esimo gradino del ranking italiano. Oltre ad Javier Barahona, numero 36 del mondo che da due stagioni trascina la squadra a suon di vittorie, la squadra capitolina potrà fare affidamento anche su Daniel Sanchez Rayego, promettente 20enne spagnolo che potrà mettersi in mostra in un campionato competitivo come la Serie A. Più che soddisfatto del roster Francesco Ferro che, oltre ad essere un giocatore di spessore, è anche il Direttore Sportivo del Villa Pamphili: “Non vediamo l'ora di cominciare questa competizione. Siamo orgogliosi di essere una delle poche squadre in Italia ad avere sia una squadra maschile che una squadra femminile in Serie A: in entrambe le competizioni ce la metteremo tutta per raggiungere i nostri obiettivi”.

Serie A Femminile

Dopo un anno di adattamento, anche le ragazze del Villa Pamphili vogliono stupire nella massima serie: allo zoccolo duro composto da Camilla Strippoli, Daniela Piangerelli e Anna Signorini (n. 13 d’Italia) si sono unite Giulia Pasini (n. 21 d’Italia) e Carmen Castillon, numero 67 della classifiche internazionali che certamente aggiunge qualità ed esperienza ad una squadra già ben attrezzata. Un parco giocatrici di assoluto valore dunque, come sostenuto da Alfonso Viuda Hernandez, direttore tecnico del circolo capitolino: “Siamo pronti per iniziare al meglio questa stagione - ha dichiarato l’ex top 70 WPT - le nostre ragazze si stanno allenando duramente in vista dell’esordio: dovremo affrontare squadre di assoluto valore, cercheremo di dare tutto consapevoli del nostro valore”.

Gli impegni

L’esordio per le due squadre è fissato per il 16 Marzo: la compagine maschile se la vedrà in casa contro il Magic Padel, con il Ruffini Beinasco Padel di Torino a completare il girone; la squadra femminile sarà invece ospite del plurititolato Circolo Canottieri Aniene, prima di giocare le restanti due giornate in casa contro il Bola Padel Club e il CT Reggio Emilia. Gli obiettivi sembrano dunque chiari: sia nel maschile che nel femminile, il Villa Pamphili vuole affermarsi come una realtà di assoluto valore nel più alto panorama padelistico nazionale.