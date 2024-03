Ranking Fip, Coello torna re: che balzo Yanguas e Garrido

Dopo una sola settimana, Arturo Coello è tornato numero 1 del ranking FIP. Lo spagnolo, grazie al successo nell'Ooredoo Qatar Major Premier Padel, ha riconquistato la vetta della classifica mondiale, da quest'anno unificata come il circuito professionistico e il calendario della stagione. Scendono in seconda posizione Juan Lebron e Alejandro Galan, con Agustin Tapia - compagno di Coello - salito dalla quinta alla quarta. Nella Top 30, il balzo in avanti più importante è quello dei finalisti del primo Major della stagione: Miguel Yanguas sale dalla posizione numero 20 alla 13 (+7), Javi Garrido dalla numero 21 alla numero 15 (+6).