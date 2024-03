Sicilia Padel Tour 2024 ai nastri di partenza

Nove tappe in tutta la Sicilia, un Master Finale di altissimo livello e premi da urlo ! Parte ufficialmente la seconda edizione del Sicilia Padel Tour , il circuito amatoriale di padel più prestigioso dell’Isola, un appuntamento che si rinnova e che da sabato 6 aprile calamiterà l’attenzione di curiosi e appassionati. Un cammino lungo oltre cento giorni, che si concluderà con il Master Finale in programma sabato 13 luglio al Mangia’s Torre del Barone Resort di Sciacca (con la possibilità di usufruire di un pacchetto week-end a un prezzo riservato). Più di 500 i giocatori coinvolti, nei più importanti circoli delle nove province siciliane, con le migliori coppie del panorama sportivo amatoriale regionale e nazionale pronte a darsi battaglia per aggiudicarsi la vittoria.

«Il Sicilia Padel Tour – ha spiegato il fondatore e direttore Francesco Russo – è, ad oggi, il circuito di padel amatoriale più prestigioso della Sicilia. Farne parte, come club, azienda o partecipante è certamente motivo di orgoglio. Prevediamo di creare un movimento di oltre 25mila persone tra pubblico online e offline, tra partecipanti, iscritti ai circoli, curiosi e appassionati. Un grazie di cuore va a chi crede insieme a noi in questo progetto che sta diventando un’istituzione nel panorama del padel italiano e non solo».

Ogni tappa si svilupperà in una sola giornata, potranno partecipare tutti i giocatori non agonisti e agonisti con ranking di quarta o quinta fascia (pena, l’eliminazione della coppia). Sono previste due categorie partecipanti, maschile e femminile, e ciascuna tappa avrà un numero massimo di coppie iscritte. Le modalità di gioco verranno pubblicate e ufficializzate durante la conferenza stampa di presentazione e in prossimità delle tappe stesse.

Marcia vincente della competizione, la strategia delineata in sinergia con il Direttore Commerciale, Davide Gullotta, che ha permesso di portare i partner dentro il campo. «Uomini, donne, ragazzi e ragazze – ha spiegato Gullotta – che desiderano divertirsi praticando un’attività sana, ludica e sociale. Persone di tutte le età che si accostano al padel con grande facilità, trattandosi di uno sport semplice e accessibile a tutti. L’attenzione alla sostenibilità ambientale, al benessere della persona e alla socialità si sposano perfettamente con le motivazioni che oggi portano sempre più individui ad accostarsi a questo sport meraviglioso, tanto che la crescita di campi, operatori economici, praticanti e appassionati sembra non conoscere crisi».

Il countdown è terminato. La macchina organizzativa del Sicilia Padel Tour accende i motori per la seconda edizione.

LE TAPPE 2024

6 aprile – City Catania Sports Club (Catania)

13 aprile – Messina Padel Village (Messina)

20 aprile – Pineta Padel (Agrigento)

4 maggio – Seven Padel Village (Siracusa)

11 maggio – Golden Tennis Padel Club (Caltanissetta)

18 maggio – Nova Padel (Ragusa)

1 giugno – Padel Club Alcamo (Trapani)

8 giugno – Sport Village (Enna)

15 giugno – Trinakria Padel (Palermo)

13 luglio – Master Finale (Mangia’s Torre del Barone Resort di Sciacca)

Clicca qui per visitare la pagina CALENDARIO

I PREMI

A tutti gli iscritti verrà consegnato un Welcome Pack contenente la maglia tecnica ufficiale Macron e lo zainetto Sicilia Padel Tour.

Le coppie vincitrici delle tappe, oltre ad ottenere la qualificazione diretta al Master Finale, riceveranno altri premi di valore, offerti dallo sponsor tecnico e dai partner della manifestazione.

A ciascun vincitore del Master Finale andrà un week-end a Malaga, firmato Padel Treavel:

6 ore di lezione con coach pro

torneo finale contro coppie spagnole

3 notti in hotel fronte mare con colazione (camera doppia)

transfer da/per Aeroporto e da/per Hotel-Circolo

A ciascun secondo classificato del Master Finale un soggiorno di 2 notti per 2 persone in un resort siciliano Mangia’s a scelta.

Si ringraziano i partner: Macron, Mangia’s, Aeroporto di Catania, Aeroporto di Comiso, Padel Trend Expo, Sicilibanca, BlitheDigital, Sporty, Plurimpresa e Padel Travel.