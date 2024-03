Primo raduno Interforze di Padel

ROMA - Per la prima volta si è disputato a Roma il primo torneo Interforze di Padel, presso il circolo Empire. Le gare si sono svolte domenica 10 marzo, rispettivamente tra coppie maschili e femminili in rappresentanza di Aereonautica, Carabinieri, Esercito, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Vigili del Fuoco. Per il maschile si sono formati 4 gironi con formula del girone all’italiana prima e dei play off dopo, ed a vincere è stata la coppia di Vigili del Fuoco Oddo/Della Barba. Nella categoria femminile, strutturata con un girone unico formato dalle 5 coppie, la coppia prima classificata del girone e vincitrice del I° Raduno Interforze è stata la coppia della Polizia Roma Capitale (Romano/Nappo), mentre la seconda classificata è stata la coppia dei Carabinieri (Massimi/Valentini).