Winter Head Padel, che successo: spettacolo, sport e solidarietà protagonisti

L’evento è stata l’occasione per giocare in un contesto unconventional ed emozionante, con una scenografia di eccezione: l’innevato panorama nel cuore delle Alpi alle pendici del Monte Mondolé. Al calar del sole, protagonista assoluto il campo valorizzato dall’effetto luminescente notturno creato dalle fasce fluo per la sfida di “Ghost Padel”, il padel che si gioca al buio. Il torneo di Ghost Padel ha visto alternarsi sul campo atleti, ex calciatori e leggende dello sport in match avvincenti e di altissimo livello. Una vera e propria esibizione che ha unito sport e spettacolo, incantando il pubblico presente (circa 2.000 persone) in sfide serali all’ultimo colpo. “Il nostro format innovativo riesce sempre ad aggiungere emozioni, per la sua carica coinvolgente e inedita, anche per gli spettatori esterni alla sfida in campo” ha commentato Paolo Bertolini, l’imprenditore italiano che ha ideato e lanciato Ghost Padel. “Ci piace proporre novità e stupire: qui a Prato Nevoso siamo riusciti a creare un’atmosfera davvero suggestiva, da togliere il fiato!”. Una kermesse che ha avuto anche un fine solidale: in occasione della cerimonia di premiazione del torneo, è stato consegnato un assegno di 12.600 euro, somma delle donazioni raccolte durante l’anno e in questo evento. Per l’intera stagione invernale in corso, la località e il comprensorio sciistico si sono infatti schierati al fianco della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, raccogliendo fondi per sostenere le attività di cura e ricerca sul cancro dell’Istituto di Candiolo - IRCCS.