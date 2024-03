Il 27 al 28 marzo fa tappa a Barcellona l’attesissimo “EA7 World Legends Padel Tour”

BARCELLONA - Tutto pronto per la seconda tappa dell’“EA7 World Legends Padel Tour”. Il 27 e 28 marzo 2024 il torneo, che sta portando le Leggende dello sport a sfidarsi a padel in giro per il mondo, approda a Barcellona. Appuntamento presso l’Oxygen Sports Club per scoprire quale sarà la Stella che si aggiudicherà la tappa di Barcellona. Il torneo continuerà poi toccando Parigi, Roma, Madrid, Riyad, Miami, e chiuderà, nel dicembre 2024, con le FINALS che si terranno ancora una volta a Dubai; la bellissima capitale della Catalogna si prepara dunque ad accogliere i campioni dello sport. Il WLPT che si rivolge ad atleti ed ex professionisti del mondo del calcio e di altre discipline sportive, assocerà il suo nome ad un brand che è un vero e proprio fiore all’occhiello dell’Italia in tutto il mondo: “EA7 Emporio Armani”, title sponsor e official outfitter di tutto il tour mondiale. A muovere le fila questo immenso show-sportivo è la LPL (Legends Padel League) il cui quartier generale è in UAE e rappresenta la Lega di tutte le Leggende sportive che hanno deciso di entrare in questo nuovo sport sempre più protagonista della scena mondiale degli ultimi anni.