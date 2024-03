Padel Best Expo, il grande show di Monte-Carlo sta per iniziare

PRINCIPATO DI MONACO - II Padel Best Expo, il grande show del Padel di Monte-Carlo sta per iniziare. La società italiana ha scelto di investire su un evento internazionale nel Principato di Monaco, un luogo particolarmente vocato per gli eventi speciali. Dal 7 al 9 aprile , al Grimaldi Forum di Monte-Carlo , la parola d’ordine sarà networking : al raduno monegasco parteciperanno campioni, imprenditori, operatori del settore, atleti non professionisti e semplici appassionati. La prima edizione di Padel Best Expo vedrà un fitto programma di partite della FIP Rise Monaco del Cupra FIP Tour e della Givova Five Padel Cup , giunta alla sua seconda edizione. I campi da gioco, appositamente creati all’interno e all’esterno del Grimaldi Forum, ospiteranno atleti professionisti in cima alla classifica mondiale provenienti da diversi paesi, VIP, ex calciatori, i migliori atleti al mondo del padel in carrozzina , giocatori e giovani promesse dei club, le atlete del Movimento padel femminile. Contestualmente, nello spazio dedicato alla cultura di settore, il Padel Forum, si terranno talk e workshop con un programma fitto di incontri che vedranno la partecipazione autorevole di esperti, atleti, coach, celebrity e aziende, pronti a offrire, con i loro contributi, un valore aggiunto all’exhibition.

Le parole di Roberta Ceccarelli

“Abbiamo lavorato con energia positiva e impegno per dar vita a un qualcosa che ancora non esisteva - spiega Roberta Ceccarelli, CEO Bsg e Padel Best Expo - il Padel Best Expo non sarà una fiera, ma un grande show del padel in un’area geografica, quella del Principato di Monaco, confinante con il mercato francese che sta registrando numeri significativi. L’omaggio di questa prima edizione sarà all’eccellenza italiana, essendo italiana la matrice dell’iniziativa imprenditoriale, ma le prossime edizioni verteranno su altre declinazioni in quanto l’internazionalità è parte integrante del progetto generale. Con la Givova Five Padel Cup parliamo di talento e inclusività, ma Padel Best Expo porterà in scena saperi, innovazione e nuovi trend per favorire nel complesso un approccio al padel più consapevole e un confronto dinamico fra tutte le componenti. Con Dario Marcolin - ha continuato Roberta Ceccarelli - abbiamo costituito una grande squadra che si avvale di personalità autorevoli come il nostro consulente commerciale Mauro Tavola, Roberto Agnini, Saverio Palmieri, Barbara Vitantonio e Giacomo Capitanio e siamo convinti che, anche grazie agli ospiti autorevoli e al valore dei contenuti, i visitatori potranno vivere un’esperienza unica e immersiva. Alla base di tutto c’è la voglia di fare networking, come il padel insegna nella sua trasversalità e facilità di approccio”.

Cultura del padel, formazione e divertimento

Con i suoi tanti incontri in agenda, il Padel Forum è l’asset culturale di Padel Best Expo: ogni giorno, nell’area dedicata, si dipanano quattro panel tematici che vedono il coinvolgimento di autorevoli relatori. I titoli: Panel 1 - Fra sport e salute: nutrizione, medicina e algoritmo per migliorare performance, prevenzione, riabilitazione e riatletizzazione; Panel 2 - Il padel fra nuovi trend e innovazione: le aziende si raccontano; Panel 3 - Crescere nel padel: il gioco e la tecnica nei consigli di grandi coach e atleti professionisti; Panel 4 - Racconti di padel con il sorriso dei VIP.

La seconda edizione della Givova Five Padel Cup

Gli stessi ex calciatori saranno i protagonisti insieme ai manager del torneo della Givova Five Padel Cup “Champions & Business Padel Cup” che conterà 16 coppie composte, tra gli altri, dallo stesso Dario Marcolin e da Gigi Di Biagio, Ciro Ferrara, Marco Borriello, Fabio Cannavaro, Billy Costacurta, Nelson Dida, Sébastien Frey, Fabio Quagliarella, Fernando Orsi, Cristian Zaccardo, Paolo Cannavaro e i Barbagiuans di Monaco, squadra inclusiva di calcio del Principato di cui è presidente Louis Ducruet, nipote di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco. In campo anche il Pallone d’Oro Andriy Shevchenko, presente in veste di Ambassador per l’organizzazione benefica Football for Ukraine CIO. Giocatori di provenienza internazionale comporranno le coppie degli altri quattro tornei della Givova Five Padel Cup con i migliori atleti al mondo del padel in carrozzina tra i quali anche una donna - la spagnola Susana Rodríguez - le atlete del movimento femminile, le giovani promesse e i giocatori dei club selezionati attraverso i tornei per le qualificazioni. Tutti insieme celebreranno il forte potere sociale e agonistico del padel.

La FIP Rise Monaco, tappa europea del Cupra Fip Tour

L’esposizione internazionale ospiterà al Grimaldi Forum anche gli incontri della FIP Rise Monaco del Cupra FIP Tour, in cui i giocatori acquisiranno punteggio per il FIP ranking. La tappa monegasca del FIP Rise è stata assegnata per la prima volta alla Federazione Monegasca di Padel dalla Federazione Internazionale Padel.

La presenza di due importanti charity partner

Padel Best Expo sarà l’occasione per sostenere le cause umanitarie portate avanti dai due importanti charity partner dell’evento: Fight Aids Monaco, fondata vent’anni fa da S.A.S. la Principessa Stéphanie di Monaco e Football for Ukraine CIO fondata da Andriy Shevchenko.