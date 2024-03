Sun Padel Riccione, un progetto che parte da lontano

Non solo motori

Ci troviamo nel cuore della Romagna, dove oltre alla passione per i motori va forte quella per il padel. «Siamo stati i secondi in tutta la Romagna a puntare sul padel, prima c'era solo un circolo a Misano. Poi sono spuntati campi ovunque. Tutto è nato da un incontro fatto dai nostri soci a Ibiza con alcune persone. Già dieci anni fa in Spagna questo sport spopolava, c'era un vero e proprio boom. Mi proposero di convertire un campo di tennis. È stata una scommessa, all'inizio sembravamo degli alieni, questo sport era sconosciuto da noi, non è stato facile da far accettare, sembrava quasi che profanassimo il tennis. Diciamo che è andata benissimo, anche i più scettici si sono convinti». Una puntualizzazione: si tratta di un circolo stagionale. «In inverno infatti il Sun Padel è aperto solo su prenotazione, i campi sono scoperti, lavoriamo praticamente solo con i turisti: apriamo solitamente da fine marzo e resistiamo finché il tempo ce lo consente, quindi fino a ottobre- novembre. Qua si gioca in un bel contesto: di fronte al mare, in questo periodo vengono a Riccione già molti modenesi, bolognesi e milanesi che hanno la seconda casa, ma anche qualche tedesco o olandese in vacanza. Dal punto di vista agonistico, per quanto riguarda i campionati federali, abbiamo ospitato una squadra molto forte, che è stata in A per 5-6 anni, il Misano Sporting Club. Poi abbiamo mollato, essendo il nostro circolo a carattere stagionale. Abbiamo una scuola per giovani con degli istruttori qualificati: Carlo Conti, Massimo Tonti, Federico Galli. Organizziamo dei corsi per bambini in estate e anche lezioni individuali. Obiettivi per il futuro? C'è un progetto di riqualificazione dell'intera area per il prossimo anno, abbiamo ospitato per cinque stagioni di fila i campionati italiani assoluti e cerchiamo di organizzare sempre eventi nuovi».