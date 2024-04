Messico e Padel: tutti i numeri del boom

Acapulco è stato il palconsce­nico della tappa Premier Padel GNX Messico P1, che si è con­clusa 10 giorni fa con la vitto­ria delle coppie formate da Ta­pia-Coello e Castellò-Jensen. Il Messico, che negli ultimi anni è stata una delle nazioni del con­tinente americano con il mag­gior tasso di crescita, è anche il Paese dove è nato casualmen­te questo sport. Fu proprio nel 1969 quando il magnate mes­sicano Enrique Corcuera, per provare a sfruttare uno spazio esterno della sua abitazione e non avendo abbastanza super­ficie per costruire un campo da tennis, decise di allestire una struttura delimitata da muri e reti metalliche, dando vita e senza saperlo, al primo campo da padel della storia.

Messico, i numeri del Padel

Secondo le stime del FIP Research & Data Analysis Department, nel territorio mes­sicano ci sono più di 320 club, di cui 130 affiliati con la FEME­PA (Federaci Mexicana de Pádel), e ben 1.500 campi, con oltre 300.000 praticanti amato­riali e 3 milioni di appassionati che seguono sui social questo sport. I giocatori affiliati alla Fe­derazione sono più di 7.300, di cui il 35% di donne. Nel 2023, ben 134 giocatori hanno par­tecipato a tornei internazionali della FIP classificandosi nel ran­king mondiale, e 7 giovani sono entrati nel ranking FIP Promi­ses. Sempre lo scorso anno si sono disputati 5 tornei del CU­PRA FIP Tour di diverse cate­gorie, quali maschile, femmini­le, Gold, Star e Platinum. Jorge Adalberto Manè Rendòn, presidente della FEMEPA ha dichia­rato recentemente: «Solo per darvi un’idea della crescita di questo sport, nel 2018 c’erano solo cinque Stati del Messico in cui si giocava ufficialmen­te a padel. Oggi sono 29 dei 31 totali». Sono, invece, 18 i tornei organizzati dal Messico dal 2020, tra CUPRA FIP Tour e Premier Padel, a dimostrazio­ne dell’importanza internazio­nale del Paese in questo sport. Il Premier Padel è tornato in Messico a distanza di un anno e mezzo dal torneo di Monter­rey. Ben 16 atleti messicani, di cui 13 donne, hanno vinto nel­la loro carriera un torneo del CUPRA FIP Tour: la più titola­ta è la numero uno messicana Ana Ma­ria Cabrejas (attualmente nu­mero 147 del ranking mondia­le unificato dal 2024) con 5 titoli, di cui un FIP Platinum nel 2022, seguita da Ana Paula De La Pena con 3 titoli (due vin­ti in coppia con la Cabrejas).