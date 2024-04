Sun Padel, l'orgoglio dei pionieri: "A Rimini noi i primi a crederci"

Cinque campi all'aperto, il mare a due passi, le condizioni ideali per giocare con gli amici, ma anche per affinare le proprie abilità con lezioni private o di gruppo. Sono gli ingredienti vincenti del Sun Padel Rimini , il circolo che si trova sul lungomare della città di Federico Fellini, e che ha una struttura 'gemella' nella vicina Riccione. Ma se l'impianto riccionese è stagionale, quello riminese è invece aperto tutto l'anno. «Il nostro club è nato nel 2020, in pieno periodo Covid - afferma Antonia Barnabé , presidente del circolo -. Per questo siamo partiti un po' in sordina. Poi con le misure restrittive che si sono allentate il Sun Padel è decollato. Inizialmente avevamo solo tre campi, poi nel 2023 ne abbiamo creati altri due».

Sun Padel, pionieri a Rimini

Il circolo è stato creato là dove prima c'era una struttura sportiva polivalente con un campo di calcetto e una piscina. «Siamo stati i primi ad aprire dei campi di padel a Rimini intuendo le grandi potenzialità di questo splendido sport - aggiunge Antonia Barnabé - e poi a ruota ci hanno seguito gli altri. Al contrario del Sun Padel di Riccione che lavora molto con i turisti e i proprietari delle seconde case, qua vengono a giocare prevalentemente le persone del posto. Rimini è un centro molto grande, conta circa 150mila abitanti e anche in inverno i nostri campi sono affollati. I riminesi amano il padel: i campi per fortuna sono sempre occupati. Iniziamo la mattina, anche presto in estate e si gioca fino a mezzanotte».

Punto di riferimento per i riminesi

Cinque campi per giocare e divertirsi e un piccolo bar per stare insieme: il Sun Padel è un circolo che è diventato un punto di riferimento per gli appassionati della zona. «Organizziamo diversi eventi per i nostri soci, come tornei con tanto di barbecue post match ma anche serate innaffiate dalla birra. Il Sun Padel di Rimini nel 2022 ha inoltre ospitato una tappa del circuito Slam e al suo interno ha degli istruttori specializzati che aiutano le persone che vengono qui a sfruttare al meglio le proprie capacità con lezioni individuali e di gruppo. Mi piace sottolineare che nel nostro circolo riminese si allena un talento purissimo come Giulia Dal Pozzo che nei mesi scorsi ha portato un contributo determinante nella conquista della medaglia di bronzo a squadre ai Mondiali giovanili di padel andati in scena ad Asunciòn, in Paraguay. L'intenzione è quella di non fermarci, siamo spinti da una grande passione. Abbiamo in cantiere un progetto - conclude la numero uno del Sun Padel, Antonia Barnabè -: quello cioè di coprire tre dei nostri cinque campi a cavallo tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025».