A Bologna la prima tappa di Lgs Padel Tour

"Compreso lo spirito dell'iniziativa benefica"

L'evento è promosso da LGS SportLab, agenzia di marketing e comunicazione sportiva, specializzata nel management di atleti. “Sono molto felice di questa prima tappa di LGS Padel Tour - ha dichiarato Lorenza Guerra Seràgnoli, Presidente di LGS - . Il nostro intento era di realizzare una grande festa dello sport e coinvolgere tanti sportivi per uno scopo benefico. Proseguiremo con la tappa di Milano del 18 maggio per poi chiudere con il gran finale a Roma. Ringrazio tutti i partecipanti e gli sponsor per aver supportato l’iniziativa”.

“Sono contento di come si è svolta questa prima tappa, mi ha colpito l’atmosfera che si è creata, con l’amicizia che è andata a braccetto dell’agonismo. Ci tengo però a sottolineare come l’aspetto tecnico sia secondo rispetto a quello benefico: anche in questo caso devo ringraziare giocatori e sponsor oltre al pubblico per aver capito lo spirito dell’iniziativa ed averla sostenuta” ha dichiarato Stefano Mancinelli che insieme a Demetrio Albertini e Pasquale Gravina sono Ambassador e volti di questo progetto e che si sono impegnati e mobilitati per coinvolgere un gran numero di ex colleghi ed amici.

Anche Di Biagio e Dida tra i partecipanti

Tra i partecipanti presenti a Bologna, volti noti dello sport italiano come Gigi Di Biagio e Nelson Dida, Gianluca Basile, Alberto Cisolla e Cristian Savani, Piero Montecchi e Damiano Pippi che si sono sfidati senza esclusioni di colpi. Ad avere la meglio la coppia di ex calciatori Dida e Tomas Locatelli, che hanno scelto di devolvere il montepremi a La Mongolfiera ODV, onlus che fornisce sostegno a famiglie con figli con disabilità o in condizioni di disagio, con particolare attenzione al tema dell’istruzione e dell’educazione.

Seconda classificata la coppia formata da Di Biagio e Luca Ceccarelli ritiratasi per infortunio e terza classificata la coppia Mancinelli e Nicola Riguzzi. Tomas Locatelli “Sono felice per questa vittoria, anche se è giusto essere onesti e dire che senza l’infortunio di Di Biagio non avremmo probabilmente trionfato, con Dida (perdevano 5-2, ndr). Faccio i complimenti agli organizzatori è stato un bel pomeriggio e sono felice che il montepremi vada alla Mongolfiera che da tanti anni sostiene le famiglie di ragazzi con disabilità”.

LGS Padel Tour è realizzato grazie al sostegno di Gruppo Montenegro, Coesia e E-GAP in qualità di Main Sponsor. Macron è Sponsor Tecnico del Tour e fornirà i kit gara a tutti i partecipanti. Local Sponsor, che hanno aderito all’iniziativa, per la tappa di Bologna sono Ciclostile Architettura, Michele Mignani Garden+ Outdoor, Home Servizi srl, TER Costruzioni, G&L Events Media insieme ai suoi marchi Master Simec e Bloisi Trasporti e Logistica e J44 Lifestyle Hotel che ha omaggiato i vincitori con un soggiorno presso la propria struttura di Jesolo. Media Partner di LGS Padel Tour sono QN il Resto del Carlino, Padel TV e Masi Film.